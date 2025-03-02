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قبل مواجهة أتلتيكو .. أنشيلوتي ينتقد الأداء ويُوجّه إنذارًا للاعبيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة أتلتيكو .. أنشيلوتي ينتقد الأداء ويُوجّه إنذارًا للاعبيه

أنشيلوتي
أنشيلوتي
رباب الهواري

أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن عدم رضاه عن أداء فريقه ريال مدريد عقب التعادل مع ريال بيتيس. ورغم حفاظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم، أكد أنشيلوتي أن المستوى لم يكن كافيًا لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

تحذير قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

وفي حديثه بعد المباراة، شدد أنشيلوتي على أن ريال مدريد لن يتمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، إذا واصل اللعب بنفس الأداء الذي ظهر به أمام بيتيس. وأشار إلى ضرورة تحسين الأداء، خصوصًا على المستوى الهجومي، حيث افتقد الفريق الفاعلية أمام المرمى.

ضرورة رفع المستوى

وأكد المدرب المخضرم أن مواجهة أتلتيكو ستكون في غاية الصعوبة، نظرًا للقوة البدنية الكبيرة والتنظيم الدفاعي المحكم الذي يتمتع به الخصم. وأضاف أن ريال مدريد بحاجة إلى استعادة مستواه العالي وتقديم أداء أكثر إقناعًا إذا أراد الخروج منتصرًا في الديربي المرتقب.

رسالة للاعبين والجماهير

وفي ختام تصريحاته، طالب أنشيلوتي لاعبيه بالتركيز والعمل الجاد لتفادي تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها أمام بيتيس. كما وجّه رسالة إلى الجماهير، داعيًا إياهم لدعم الفريق في هذه المرحلة المهمة من الموسم، مؤكدًا أن ريال مدريد قادر على تقديم أداء أفضل وتحقيق الانتصارات إذا لعب بتركيز أعلى وجهد أكبر.

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