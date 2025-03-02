هواوي تطرح الجهاز اللوحي الجديد MatePad Pro 13.2 2025 عالميا

أعلنت شركة هواوي، عن توسيع نطاق توافر جهازها اللوحي الرائد MatePad Pro 13.2 2025 على المستوى العالمي، بعد إطلاقه في الصين في شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتوافر اللوحي الرائد MatePad Pro 13.2 2025 الجديد من هواوي في المملكة المتحدة مقابل سعر يبدأ من 1,199 يورو، وهو ما يعادل 1,130 دولار أمريكي في الأسواق الأخرى، ويأتي مزودا بمجموعة من الملحقات المتميزة، مثل لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية، و القلم M-Pencil من الجيل الثالث، بالإضافة إلى فأرة لاسلكية.

مواصفات تابلت هواوي MatePad Pro 13.2 2025

يتميز جهاز MatePad Pro 13.2 بشاشة OLED بقياس 13.2 بوصة ودقة 2880 × 1920 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

يحتوي الجهاز على دقة ألوان احترافية والتي توفر ألوانا دقيقة، كما تم تزويده بتقنية PaperMatte المضادة للانعكاس، التي تساعد في تقليل الوهج وتحسين الرؤية في البيئات المضيئة، مع خيارات لتشطيب FullView أو PaperMatte حسب المنطقة.

مواصفات تابلت هواوي MatePad Pro 13.2 2025

يدعم جهاز MatePad Pro 13.2 معالج Kirin T92 القوي من هواوي، ويأتي الطراز الأساسي مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من مساحة التخزين، مع إمكانية الترقية إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 1 تيرابايت من التخزين.

ويشمل الجهاز بطارية بسعة 10100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 100 وات Turbo، حيث يمكن شحن البطارية بالكامل في حوالي 65 دقيقة، كما يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.3، الذي يدعم تعدد المهام من خلال النوافذ المتعددة.

يتمتع الجهاز بتصميم نحيف وأنيق، حيث يزن 580 جراما ويبلغ سمكه 5.5 مم. كما يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا 8 ميجابكسل عريضة الزاوية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

مواصفات تابلت هواوي MatePad Pro 13.2 2025

بالنسبة للأمان، يتميز الجهاز بماسح بصمات الأصابع، بينما توفر مكبرات الصوت الستيريو مع تقنية Huawei Sound تجربة صوتية غنية، بالنسبة للاتصال، يدعم الجهاز بلوتوث 5.2، و Wi-Fi مزدوج النطاق، و USB-C.

بالإضافة إلى جهاز MatePad Pro 13.2، أطلقت هواوي أيضا هاتف Mate XT Ultimate Design القابل للطي ثلاثي، و سماعات الأذن Huawei FreeArc، و سوار اللياقة البدنية Huawei Band 10 في أسواق عالمية مختلفة.