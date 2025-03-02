تعليمات فنية هامة بجلسة بيسيرو ولاعبي الزمالك استعداداً لمباراة إنبي

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل، وطالب ببذل أقصى جهد في التدريبات.

وأكد بيسيرو أنه يثق في قدرات الفريق على الظهور بأفضل صورة، وطالبهم باستغلال الفرص التي تسنح لهم في المباريات للتسجيل.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء الفريق البترولي في مسابقة الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.