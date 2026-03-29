غلق منزل كوبري التسعين القادم من محور المشير طنطاوي في اتجاه السلام لمدة أسبوع

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بعد غلق منزل كوبري التسعين القادم من محور المشير طنطاوي في اتجاه السلام.

تأتي تلك الخدمات لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبرى التسعين الجنوبي باتجاه السلام ما يستلزم غلق منزل كوبري التسعين في الاتجاه القادم من محور المشير طنطاوي اتجاه مناطق السلام شرق الطريق الدائري 7 أيام وتحويل الحركة المرورية للقادم من محور المشير طنطاوي اتجاه مناطق السلام يسلك محور التسعين الجنوبي فالدوران والعودة من المأوي الدوراني الشويفات فيمينا مسطح كوبري التسعين اتجاه الطريق الدائري.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.