بعد تداول الفيديو.. القبض على سائق توكتوك وصديقه تعديا على سيدة بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" ومرافقه بالتعدى على إحدى السيدات بالسب والضرب حال إستقلالها برفقتهما بالبحيرة ومحاولتهما الإستيلاء على هاتفها المحمول.

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 22/ الجارى حدثت مشادة كلامية بينها وقائد مركبة "توك توك" ومرافقه حال إستقلالها برفقتهما لسيره برعونة وطلبها منه تهدئة السرعة وإعتراضه على ذلك فقاما بالتعدى عليها بالسب والضرب ومحاولة الإستيلاء على هاتفها المحمول حال قيامها بتصويرهما.

وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوكتوك" وقائدها ومرافقه وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وتم التحفظ على المركبة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.