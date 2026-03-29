بالفيديو كونفرانس.. قرار جديد ضد نجل ميدو لحيازته المخدرات بالتجمع

جدد قاضي المعارضات، بواسطة الفيديو كونفرانس حبس نجل اللاعب السابق لنادي الزمالك ونجم منتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو 15 يوما لحيازته المخدرات في التجمع

يواصل نجل اللاعب السابق لنادي الزمالك ونجم منتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو، خضوعه للتحقيق داخل نيابة القاهرة الجديدة منذ أكثر من 6 ساعات، بعد ضبطه بحيازة مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته في منطقة التجمع الخامس.





واعترف نجل أحمد حسام ميدو، بحيازة المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة الأولية أن المتهم تم ضبطه بحوزته المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، قبل أن تحيل النيابة التحقيقات لمباشرة الإجراءات القانونية.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بالواقعة، ليتم ضبط المتهم على الفور، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.