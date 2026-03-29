سائق ينتقم من طليقته ويشعل النار فى محلها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طليقها بإضرام النيران بمحل البقالة ملكها بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى، تلقى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بلاغا من مالكة محل بقالة - مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من طليقها لقيامه بإضرام النيران بمحل البقالة الخاص بها لخلافات عائلية بينهما.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق سكب مادة البنزين من أسفل باب المحل وإضرام النيران به لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.