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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 82 ألف ريال.. أسعار ومواصفات هيونداي النترا 2025 في السعودية| صور

هيونداي النترا 2025
هيونداي النترا 2025
صبري طلبه

تقدم هيونداي الكورية الجنوبية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى عناصر التصميم الخارجي، بين الرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، وسيارات السيدان.

وتعتبر السيارة هيونداي النترا واحدة من أشهر طرازات هذه الفئة، وتقدم بعدد من الفئات والتجهيزات، مع مقدمة ذات شبكات واسعة تساهم في تدفق الهواء، بالاضافة إلى إضاءة LED، ومصابيح حادة الشكل، إلى جانب مصابيح ضباب، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

هيونداي النترا 2025 

وتأتي السيارة هيونداي النترا بأبعاد خارجية تقدر بـ 4.675 مم للطول الكلي، و1.825 مم للعرض، بالاضافة إلى ارتفاع كلي يقدر بحوالي 1.430 مم، بينما ترتكزعلى قاعدة عجلات بطول 2.720 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 474 لترًا.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي النترا 2025 

تستمد السيارة هيونداي النترا 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادرعلى ضخ 127 حصانا و157 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وزمن للتسارع يقدر بـ 9.5 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

هيونداي النترا 2025 

وتأتي السيارة هيونداي النترا 2025 بمحرك اخر سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 191 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر/ساعة، وبهذه القدرات تصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في فترة زمنية مدتها 9.5 ثانية فقط.

تحتوي السيارة هيونداي النترا 2025 على مجموعة من التجهيزات منها، مثبت سرعة، وسائد هوائية، شاشة عرض الوسائط المتعددة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، فرامل مانعة للانغلاق، عجلة قيادة متعددة الوظائف، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة.

هيونداي النترا 2025 

أسعار السيارة هيونداي النترا 2025 في السوق السعودي 

يتراوح سعر السيارة هيونداي النترا 2025 في السوق السعودي بين 82,285 ريال و 97,005 ريال سعودي.

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