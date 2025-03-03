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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس 10 أشخاص لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بالقليوبية

حبس
حبس
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق حبس 10 أشخاص لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجحت الاجهزة الامنية في إحباط محاولة عناصر بؤرة إجرامية جلب كمية من المواد المخدرة بالقليوبية وضبط عناصرها وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، تقدر قيمتها المالية بـ 10,5 مليون جنيه تقريباً .

 وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام بؤرة إجرامية تضم عدد (10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "لـ 5 منهم معلومات جنائية") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "51 كيلو جرام هيدرو – 12 كيلو جرام آيس – 10 كيلو جرام هيروين – 4 كيلو جرام حشيش" – 1200 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 4 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس ") .

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 10,5 مليون جنيه تقريباً )، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

جهات التحقيق المواد المخدرة الاجهزة الامنية

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