حبس 10 أشخاص لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بالقليوبية

قررت جهات التحقيق حبس 10 أشخاص لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجحت الاجهزة الامنية في إحباط محاولة عناصر بؤرة إجرامية جلب كمية من المواد المخدرة بالقليوبية وضبط عناصرها وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، تقدر قيمتها المالية بـ 10,5 مليون جنيه تقريباً .

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام بؤرة إجرامية تضم عدد (10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "لـ 5 منهم معلومات جنائية") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "51 كيلو جرام هيدرو – 12 كيلو جرام آيس – 10 كيلو جرام هيروين – 4 كيلو جرام حشيش" – 1200 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 4 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس ") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 10,5 مليون جنيه تقريباً )، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .