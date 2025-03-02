جولة ميدانية..محافظ قنا يوجه برفع كفاءة أعمال التجميل والنظافة

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة ميدانية لمتابعة الحالة العامة بشوارع مدينة قنا، والوقوف على أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات، واستمع لشكاوى المواطنين بشأن بعض الخدمات رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، ومحمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، والعميد تامر النجار، مدير مباحث التموين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، حرصه على تلبية مطالبهم وتحسين مستوى الخدمات، وخلال تفقده عمارات بشارع الجوازات بمنطقة الشئون، فوجئ بوجود طفح في بيارات الصرف الصحي، وعلى الفور وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، سرعة الدفع بسيارات الكسح لحل المشكلة، مع التأكيد على تنفيذ أعمال التنظيف الدوري والصيانة العاجلة للبيارات لمنع تكرار الأزمة.

و تابع محافظ قنا، جولته بمنطقة شارع المعتقل بالشئون، حيث تفقد أعمال تسيير الحركة المرورية وإنارة أعمدة الشوارع لتحسين مستوى الخدمات لسكان المنطقة، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة عدد من المحاور والميادين والطرق الرئيسية بمدينة قنا، لتحقيق السيولة المرورية وربط كافة مناطق المدينة ببعضها البعض، بالإضافة إلى الاستماع لمقترحات المواطنين بشأن إنشاء محاور جديدة تسهم في تسهيل حركة دخول وخروج السيارات من المدينة.

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة في جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، بما يسهم فى تحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء قنا.