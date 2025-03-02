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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا..شاب ينهى حياة شقيقه وصديقه بطلقات نارية .. وإحالة متغيبين بمدرسة السلامية للتحقيق

اسعاف
اسعاف
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا ، العديد من الأحداث، من أبرزها، إنهاء شاب حياة شقيقه وصديقه بطلقات نارية في جبل المراشدة بمركز الوقف، وإحالة المتغيبين بمدرسة السلامية بنجع حمادى للتحقيق، وتوجيه لتعليم قنا بتنفيذ فقرة إذاعية بكل مدارس قنا احتفالاً بالعيد القومى، ومديرية تعليم قنا تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة "أصدقاء المكتبة" .

أنهى حياة شقيقه وصديقه.. كشف غموض جثتى جبل المراشدة بقنا 

كشفت المعلومات الأولية، حول جثتى الشابين المعثور عليهما بجبل المراشدة التابعة لمركز الوقف غرب قنا، أن وراء الجريمة شاب شقيق أحد المجنى عليهما، حيث أطلق النار على شقيقه وأثناء محاولة صديقه التصدي له، أطلق عليه النار، ليسقط الشابين جثتين هامدتين بالمنطقة الصحراوية.

وعقب ارتكاب الجريمة تمكن المتهم، من الهروب إلى مكان غير معلوم حتى الآن، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، لتقديمه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن، عثرت على جثتي شابين على بعد أمتار بمنطقة صحراوية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، تبين أنهما لشابين أحدهما من قرية السمطا والآخر من قرية الطوابية، وتربطهما علاقة صداقة.

العثور على جثتين بهما طلقات نارية فى جبل المراشدة بقنا 

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثتى شابين مصابين بطلقات نارية فى جبل المراشدة بمركز الوقف غرب مدينة قنا .

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد العثور على جثتين فى منطقة جبلية بصحراء قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وتبين من المعلومات الأولية، العثور على جثة شاب ٣٠ عاماً، من قرية السمطا ، وبعدها بدقائق عثر على جثة أخرى لشاب من قرية الطوابية، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

أول أيام رمضان .. إحالة المتغيبين بمدرسة السلامية بنجع حمادى للتحقيق 

قرر عفت محمد وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم السبت، إحالة المعلمين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق، بعدما تلاحظ ارتفاع نسبة الغياب في هيئة المعلمين والعاملين بمدرسة السلامية الجديدة الابتدائية المشتركة، وتجاوزهم النسبة القانونية.

وشدد مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، علي الاهتمام بنظافة المباني المدرسية، ودورات المياه، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية والشهرية في مواعيدها المحددة، وذلك بعد تفقد الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة، والمعامل، ودورات المياه، والفناء المدرسي، والسجلات المدرسية.

يوم الاثنين.. فقرة إذاعية بكل مدارس قنا احتفالاً بالعيد القومي 

وجه هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بتخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية، يوم الاثنين الموافق الثالث من مارس، لعرض فقرة إذاعية عن عيد قنا القومى، لتذكير الطلاب بأهمية وقيمة هذه المناسبة الوطنية.

وأشار الصابر، إلى ضرورة أن تتضمن الفقرة بطولات الأجداد من أبناء قرية البارود وخوضهم معركة باسلة عام 1799 ضد الاسطول الفرنسي المكون من 12 سفينة بحرية مجهزة بأسلحة وعتاد، لم يكن متاحاً مع أبناء البارود ومن ساندهم لدحر القوات المحتلة.

 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بتخصيص جزء من الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية، يوم الاثنين للتعريف بصمود الأجداد ودحرهم لكل من حاول استعمار مصر من الغزاة الفرنسيين أو الانجليز أو اليهود.

مديرية تعليم قنا تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة "أصدقاء المكتبة"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، نتيجة مسابقة" أصدقاء المكتبة" والتي يتأهل الفائزون بها إلى خوض المنافسات الوزارية بالقاهرة، فى إطار تشجيع القراءة الحرة والإطلاع لحصد قدر متميز من المعرفة.

وقال ناجح عبد الحميد حسن، موجه عام المكتبات المدرسية، إن المسابقة وجاءت نتائج المرحلة الإعدادية، بفوز رودينا سليم حلمي وبسملة ناصر عبد المنصف وابراهيم الأمير طلاب مدرسة نجع حمادي الإعدادية لغات، بينما انتهت منافسات المرحلة الثانوية، بفوز روقية عيد وهيب وندى سامح علي ومنة الله محمد عبد الفتاح طالبات مدرسة نقادة الثانوية بنات..

قنا طلقات نارية مدرسة السلامية أخبار قنا جبل المراشدة

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