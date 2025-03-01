أول أيام رمضان .. إحالة المتغيبين بمدرسة السلامية بنجع حمادى للتحقيق

قرر عفت محمد وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم السبت، إحالة المعلمين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق، بعدما تلاحظ ارتفاع نسبة الغياب في هيئة المعلمين والعاملين بمدرسة السلامية الجديدة الابتدائية المشتركة، وتجاوزهم النسبة القانونية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، بمدرسة السلامية الجديدة الابتدائية المشتركة، وبرفقته عنتر حسن عبد اللاه، مدير المتابعة وتقويم الأداء، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب، مسؤول أمن الإدارة، لمتابعة سير الدراسة والانضباط الإداري، تنفيذا لتوجيهات هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالتواجد الميداني بالمدارس، للوقوف علي المعوقات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وإيجاد حلول فورية لها.

وشدد مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، علي الاهتمام بنظافة المباني المدرسية، ودورات المياه، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية والشهرية في مواعيدها المحددة، وذلك بعد تفقد الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة، والمعامل، ودورات المياه، والفناء المدرسي، والسجلات المدرسية.

وفي سياق المتابعة الميدانية، تفقد وزيرى، مدرسة السلامية الإعدادية المشتركة، بقيادة جلاء عزت الطيري، مدير إدارة المدرسة، حيث تفقد الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، والمكتبة المدرسية، ودورات المياه، والفناء المدرسي، واطلع علي السجلات المدرسية الحضور والانصراف، والأمن، وسجل الزائرين، وسجلات تحضير المعلمين والمعلمات.

وأشاد مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، بحسن سير العملية التعليمية والانضباط الإداري، ومستوي النظافة العامة بالمدرسة، موجهاً شكره لإدارة المدرسة، ومجلس الأمناء، تقديرا للجهود المبذولة لإظهار المدرسة، بالمظهر اللائق، وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية، منبها علي تنفيذ ورصد التقييمات الأسبوعية والشهرية في مواعيدها مع رصد درجات التقييمات الواقعية.