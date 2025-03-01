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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان .. موعد آذان المغرب بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان
يوسف رجب

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلوات بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب بمحافظة قنا ، فى أول أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 05:51 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 13.22 ساعة صيام.

وتشهد الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً ، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم السبت 1 رمضان 1446 هجرية، الموافق 1 مارس 2025 ،  الفجر 04:49 صباحاً ، والظهر 12,01 صباحاً ، والعصر 03:22 مساءًا ، والمغرب 05.51 مساءًا، و العشاء 07.5 مساءًا .

أما المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.29 صباحاً ، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04.29 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 06.13 صباحاً.

يذكر أن الكثير من الدواوين العائلية بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف و إكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.


 

قنا وزارة الأوقاف شهر رمضان المبارك موعد الإفطار الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلوات آذان المغرب

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