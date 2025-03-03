داليا مصطفي ضيفة ثالث حلقات برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم

تحل الفنانة داليا مصطفى ، ضيفة الحلقة الثالثة لبرنامج "حبر سري"، والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس وسي بي سي .

ومن المنتظر ان تكشف داليا مصطفى أسرارا عن حياتها وتتحدث عن حقيقة طلاقها .

ويعرض برنامج "حبر سري"، للاعلامية أسما إبراهيم لأول مره على قناة سي بي سي بالأضافة إلى "القاهرة والناس".

وطرحت قناة "القاهرة والناس" البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج "حبر سري"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض خلال شهر رمضان 2025.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجري أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التي تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، حيث يفتح البرنامج ملفات شائكة وكواليس لم تُكشف من قبل، مما يجعل المشاهدين في انتظار موسم حافل بالمفاجآت والتصريحات الجريئة.