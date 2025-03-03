عمرو الليثي يلتقي بسيدة على كرسي متحرك ويمنحها دعما ماليا في أجمل ناس

في إطار مبادرته الإنسانية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بالسيدة الحاجة سيدة عبر برنامجه "أجمل ناس" المذاع على قناة الحياة، حيث استمع إلى قصتها المؤثرة ومعاناتها اليومية.

وأوضحت الحاجة سيدة خلال اللقاء أنها تعاني من مرض في القلب، وتضطر للعيش في الشارع بجوار مكان فرشها، مضيفة: "لدي ابن مصاب باضطرابات عصبية بسبب كهرباء زائدة في المخ، وأحاول كسب قوت يومي من بيع بعض الأشياء البسيطة، وأي مبلغ أحصل عليه أعتبره رزقاً وأحمد الله عليه".

تأثراً بصمودها وإصرارها على مواجهة الظروف القاسية، عبر الليثي عن تقديره لكفاحها ومنحها مبلغ 7 آلاف جنيه لمساعدتها في التغلب على تحديات الحياة.

ويعد برنامج "أجمل ناس" واحداً من البرامج التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء مصر، حيث يقدم يومياً جوائز مالية قيّمة للمشاركين من جميع المحافظات، إلى جانب المسابقات الثقافية الكبرى خلال شهر رمضان، كما يجوب البرنامج الشوارع والقرى والمدن بسيارة "المفاجآت" لتحقيق الأمنيات ورسم البسمة على وجوه الناس.

يُعرض "أجمل ناس" يومياً خلال شهر رمضان في الساعة 6:30 مساءً بعد الإفطار، مع إعادة الحلقة في الساعة 4:45 فجراً عبر شاشة قناة الحياة.