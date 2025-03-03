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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة 25% .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

عملة مصرية
عملة مصرية

صرف معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة 25% من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها كثير من المواطنين خصوصًا بعدما أعلن وزير المالية أحمد كوجك عن منحة لأصحاب معاش تكافل وكرامة تصرف في شهر رمضان، ووجود زيادة في قيمة المعاشات ابتداءً من شهر أبريل المقبل.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

أعلن المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتنوعة التي تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، ومنهم المستفيدون من معاشات تكافل وكرامة.

وعرض وزير المالية بنود مجموعة من الاجراءات الداعمة وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية ستطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو المقبل، فيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن هناك معايير واضحة في هذه المنظومة تتمتع بدقة واستهداف واضح جدًّا.

قال أحمد كوجك وزير المالية إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتكون الحزمة الاجتماعية للاولي بالرعاية مشيرا الي انهم قدموا مقترح الحزمة لرئيس السيسي .

وأضاف أن الحزمة تشمل المعاشات والأجور و الاولي بالرعاية مؤكدا  أن الحزمة ستطبق في أول رمضان 10 ملايين أسرة علي بطاقات التموين لافتا انه سيتم زيادة 125 جنيهت مبلغ اضافي للبطاقة الفرد الواحد اما البطاقة الذي عليها طفلين سيتم زيادتها 250 جنيها خلال شهر رمضان وعيد الفطر كإجراء مؤقت .

وأكد انه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٥٪؜ بشكل دائم من أول أبريل وسيتم اتاحة مبلغ مادي خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين والمسجلين ببرنامج معاش تكافل وكرامة وصل حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد، كما أكد كوجك أنه سيجري منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وذكر أنه سيجري ابتداءً من أول شهر أبريل المقبل زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، مؤكدًا أنها نسبة جيدة، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه كان يتم خلال الفترة الماضية زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة، ولم يتم إجراء زيادة في هذه القيمة.

وأوضح أن حزمة الحماية الاجتماعية، تتضمن مزيدًا من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، كما سيتم من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم إلى سوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام، ونحن نعمل مع باقي الجهات التي تمول هذا الامر لكي نُحقق أكبر تمكين لشبابنا الذي يستحقون هذه المساندة.

ويبدأ صرف معاش تجميع وكرامة عن شهر مارس 2025، السبت 15 مارس 2025، وتقوم وزارة التضامن بصرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، حيث يتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تطورت، حيث كانت البداية في العام المالي 2014-2015 بـ1.79 مليون أسرة، وارتفعت حتى وصلت في العام المالي 2024-2025 إلى 4.7 ملايين أسرة.

وزير المالية تكافل وكرامة معاشات الموضوعات موعد صرف معاش تكافل وكرامة

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