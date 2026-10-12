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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف الوادي الجديد تطلق التصفيات التمهيدية لمسابقة «الأصوات الندية»

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

انطلقت بمحافظة الوادي الجديد فعاليات التصفيات التمهيدية لمسابقة «الأصوات الندية للابتهال والأذان»، التي تنظمها وزارة الأوقاف بهدف اكتشاف المواهب الصوتية المتميزة وتنميتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في فن الابتهال الديني والمديح النبوي.

إقبال من المتسابقين بمختلف مراكز الوادي الجديد على المسابقة

وتُقام المسابقة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف ومتابعة ميدانية من الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، الذي ترأس لجنة الاختبارات، بمشاركة الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن، مدير شئون الإدارات بالمديرية، والشيخ محمد رفعت عبد الجواد، مسئول شئون القرآن الكريم، والشيخ محمد ناصر أحمد أيوب، مسئول الإرشاد الديني.

وشهدت التصفيات إقبالًا من المتسابقين بمختلف مراكز المحافظة، الذين استعرضوا مواهبهم في أداء الأذان والابتهالات الدينية، وسط أجواء إيمانية وتنافسية، وأشادت لجنة الاختبارات بالمستوى المتميز للمشاركين، وحسن الأداء الذي يعكس أصالة التراث الروحي المصري، إلى جانب التنظيم الجيد والانضباط الذي شهدته الفعاليات.

وتأتي المسابقة في إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف ورعاية أصحاب الأصوات المتميزة، وتشجيع النشء والشباب على الارتباط بالشعائر الإسلامية، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الواعدة لإبراز قدراتها في مجالي الأذان والابتهال الديني.

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