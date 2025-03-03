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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا تجاملوا أحدا.. تعليق مفاجئ من شوبير على عقوبات المسابقات ضد الأهلي

شوبير
شوبير
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم حراسة المرمى السابق في النادي الأهلي، على عقوبات لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية، على جماهير القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "موافق جدا على عقوبات لجنة المسابقات ضد جماهير الأهلي، عارف موافق ليه، عشان تم تطبيق اللائحة، وهو ده اللي طلبته قبل كده، لا تجاملوا أحدا".

وأضاف: "هو ده نفس الكلام اللي قولته المرة اللي فاتت، اللي هو تطبيق اللوائح، ليه طيب زعلتوا المرة اللي فاتت، اللوائح تطبق على الجميع وأولهم جمهور الأهلي، فأنا بقولك طالما طبقت اللوائح فأنت ناجح، لم تطبق اللوائح لا يبقى روح".

أعلنت رابطة الأندية المصرية ، العقوبات الموقعة على لقاء الأهلي وحرس الحدود بالجولة الماضية بالدوري المصري
،والتي جاءت كالتالي:-

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ، ومنع الحاضرون من جمهور النادي الأهلي في مباراة حرس الحدود والأهلي من حضور مباراتي الفريق القادمة ، في الجولة السابعة عشر والجولة الأولى من المرحلة النهائية من دوري nile وذلك للسباب الجماعي للجماهير.

 وتم توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه بالإضافة الى تكلفة الإصلاح وذلك بسبب قيام الجماهير بإتلاف الاستاد.

اللائحة الأهلي أحمد شوبير لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية

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