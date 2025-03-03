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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أوسكار 2025.. آدم ساندلر يشارك في افتتاحية الحفل بملابس رياضية

آدم ساندلر
آدم ساندلر
نجلاء سليمان

شارك الممثل الشهير آدم ساندلر في حفل الأوسكار 2025 مرتديا ملابس رياضية ضمن الفقرة الافتتاحية الكوميدية لمقدم الحفل كونان أوبراين.

ظهر آدم ساندلر فجأة بملابسه غير المناسبة لحفل الأوسكار، وسخر منه مقدم الحفل كونان أوبراين، ومازح زملائه للوقوف بجانبه في هذا الموقف. 

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور قائمة جديدة تضم مجموعة من مقدمي الجوائز في حفل الأوسكار، منهم هاريسون فورد، زوي سالدانا، صامويل جاكسون، أندرو جارفيلد وغيرهم. 

وكشفت الأكاديمية منذ أيام عن القائمة الأولية لمقدمي الجوائز، وضمت كل من هالي بيري، بينيلوبي كروز، إيل فانينج، ووبي جولدبيرج، سكارليت جوهانسون، وإيمي بولر، جون سكويب، بوين يانج.

وينضم هؤلاء إلى قائمة فائزي العام الماضي التي تضم إيما ستون وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور، ودافين راندولف، حيث سيسلم كل منهم جائزته إلى مرشحي هذا العام.

كما كشفت أكاديمية الأوسكار عن البوستر الرسمي للنسخة 97 التي يستضيفها هذا العام الكوميديان كونان أوبراين، ويعرض عبر شاشة ABC الأمريكية.

كونان أوبراين حائز على جائزة الإيمي، ويتولى مهمة تقديم الأوسكار لأول مرة بعد رفاقه جيمي كيميل وكريس روك وديفيد ليترمان، وإيلين ديجينيرس وغيرهم.

أوسكار آدم ساندلر حفل الأوسكار

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