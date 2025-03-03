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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسعى لتفعيل بند شراء بنتايك نهائيا

محمود بنتايك
محمود بنتايك
رباب الهواري

أبدى المدير الفني جوزيه بيسيرو، موافقته على ضم المدافع المغربي محمود بنتايك بشكل نهائي بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق منذ انضمامه على سبيل الإعارة من سانت إتيان الفرنسي. 

موافقة بيسيرو ورغبة اللاعب

من جانبه أكد اللاعب رغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الأولوية لديه هي الاستمرار مع الزمالك.

العقبة المالية تؤجل إتمام الصفقة

رغم الاتفاق بين الزمالك واللاعب، تبقى العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة هي توفير السيولة المالية اللازمة لتفعيل بند الشراء النهائي، والذي تصل قيمته إلى مليون يورو. يسعى مسئولو الزمالك حاليًا لتوفير هذا المبلغ سواء من خلال الحصول على قرض مالي أو عن طريق مساهمات من محبي النادي لدعم الصفقة.

مفاوضات مع سانت إتيان بشأن السداد

يتواصل مسئولو الزمالك حاليًا مع إدارة سانت إتيان الفرنسي لمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي حول تفاصيل سداد قيمة شراء بنتايك. يسعى الزمالك لتقسيط المبلغ بدلاً من دفعه دفعة واحدة، مما قد يسهل عملية التعاقد مع اللاعب نهائيًا.

جماهير الزمالك تضغط لتفعيل البند

بعد الأداء الرائع الذي قدمه بنتايك مع الفريق، طالبت جماهير الزمالك إدارة النادي بسرعة التحرك لتفعيل بند الشراء والإبقاء على اللاعب، خاصة مع إسهاماته الكبيرة في تحسين أداء الخط الدفاعي للفريق خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك صفقات الزمالك بيسيرو محمود بنتايك اخبار الرياضة

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