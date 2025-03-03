قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 مارس 2025
الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بعد قرار إسرائيل منع المساعدات
تدريب 900 مأمور ضبط قضائي لمواجهة سرقة الكهرباء
روابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني| حمل الآن
منح ماجستير ودكتوراه تقدمها أكاديمية البحث العلمي من خلال برنامجها خطوة بخطوة
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض
حالة الطقس ودرجات الحرارة في ثالث أيام رمضان
مصرع 13 شخصا وإصابة آخرين في تصادم بطريق أسيوط الغنايم الغربي
حدث ليلا| جدول مباريات اليوم.. ماكرون يقترح هدنة في أوكرانيا.. والفيلم الوثائقي الفلسطيني “No Other Land” يفوز بجائزة الأوسكار
13 جثة ومصابين.. الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وتريلا بأسيوط
المدارس تحذر الطلاب: الغياب في رمضان هيخسركم درجات
أخبار العالم| زيلينسكي يؤكد أنه قادر على إنقاذ علاقته مع ترامب.. الأمن السوري ينتشر في جرمانا وسط تهديد إسرائيلي بالتدخل.. وحماس تؤكد عدم عودة الرهائن إلا بصفقة تبادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة ثالث أيام رمضان..موعد آذان المغرب بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان
يوسف رجب

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلوات بكافة المحافظات المصرية، وجاء توقيت آذان المغرب بمحافظة قنا، فى ثالث أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 05:52 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 2513.  ساعة صيام.
 

وتشهد الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الاثنين 3 رمضان 1446 هجرية، الموافق 3 مارس 2025، الفجر 04:47 صباحاً، والظهر 12,01 صباحاً، والعصر 03:22 مساءًا، والمغرب 05.52 مساءًا، والعشاء 07.06 مساءًا 
 

أما المواقيت التقديرية لموعد السحور، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.27 صباحاً، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04.27 صباحاً، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 06.11 صباحاً.
 

يذكر أن الكثير من الدواوين العائلية بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف وإكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.

 

قنا وزارة الأوقاف محافظة قنا شهر رمضان المبارك مواقيت الصلاة موعد الإفطار موعد آذان المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا الزاهد

بعد حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال.. هنا الزاهد: من لا أخلاق له لا قيمة له

كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

موصلنيش حاجة.. أول رد من نقيب المعلمين على اتهامه بالرشوة والتربح

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3 مارس 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الاهلي والزمالك

إلغاء القمة الودية بين الأهلي والزمالك في العراق بعد قرارات رابطة الأندية

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

اسعار البن

بعد زيادته 17%.. اعرف أسعار البن الجديدة بعد ارتفاعها في رمضان

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بينها إهانات وافتراءات.. ظريف يكشف دوافع استقالته ويوجه رسالة للإيرانيين

مايك جونسون

مخالفًا ترامب .. رئيس النواب الأمريكي: علينا إنهاء الحرب فى أوكرانيا

تسليم الأسرى

الصليب الأحمر يؤكد ضرورة الحفاظ على الهدنة في غزة

بالصور

Anora أفضل فيلم.. القائمة النهائية للفائزين بجوائز الأوسكار 2025

"Anora”
"Anora”
"Anora”

أوسكار 2025.. ديمي مور وسيلينا جوميز أفضل إطلالات على السجادة الحمراء

ريد كاربت
ريد كاربت
ريد كاربت

مسلسل جودر 2 الحلقة 2 .. مجدي بدر يخطط للتخلص من ياسر جلال

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

أريانا جراندي وفيرناندا توريس.. مرشحات أفضل ممثلة على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

أريانا جراندي
أريانا جراندي
أريانا جراندي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد