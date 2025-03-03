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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«تأثير الصيام على الصحة النفسية».. لقاء توعوي لطلاب الأزهر بمطروح

خلال فاعليات اللقاء التوعوى
خلال فاعليات اللقاء التوعوى
ايمن محمود

نظمت مطروح الأزهرية لقاء توعوي لطلاب معهد بنين عمر بن عبد العزيز، تحت عنوان  «تأثير الصيام على الصحة النفسية».

يأتى ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها إدارة الخطة والمنهج، والعلاقات العامة والإعلام، لتعزيز الوعي بالصحة النفسية لطلاب المعاهد الأزهرية، وذلك تحت رعاية الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومتابعة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، ومحمود الحلبي، الوكيل الثقافي.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق حقق طلاب منطقة مطروح الأزهرية مراكز متقدمة في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الموهوبين والمتفوقين، التي أقيمت ببيت شباب الأزهر ببورسعيد.

وقد فاز الطالب حسام الفرماوي، من معهد مطروح الابتدائي، بالمركز الثالث للمرحلة الابتدائية، والطالبة مريم السيد زكي، من معهد فتيات مطروح الإعدادي، بالمركز الثاني للمرحلة الإعدادية، بينما فاز الطالبان يوسف محمد فاوي وعمر حمادة يسري، من معهد بنين عمر بن عبد العزيز، بالمركزين الرابع والخامس للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية.

وهنأ رئيس المنطقة الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، ووكيل المنطقة الشرعي، الشيخ عطية سالم، والوكيل الثقافي للمنطقة، ومحمود الحلبي، الطلاب الفائزين تلفونيًا، مشيدين بجهود الأخصائيين الاجتماعيين ودورهم في دعم الطلاب وتحقيق هذه النتائج المشرفة.

وتعد مسابقة الملتقى الفكري من أهم المسابقات التي تنظمها الأزهر الشريف لاكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات."

كما توجت معاهد «الحمام الأزهرية» بلقب أفضل معسكر كشفي على مستوى المنطقة الأزهرية، وذلك خلال فعاليات المعسكر الكشفي الذي أقيم بمعهد بنين الحمام، 

وقد تفقد حاتم النجار، مدير إدارة رعاية الطلاب، بتكليف من الشيخ عبد العظيم سالم،  فعاليات المعسكر، وأشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب معاهد الحمام الأزهرية، مؤكدا على أهمية الأنشطة الكشفية في تنمية شخصية الطلاب وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.

وقد تضمن المعسكر العديد من الفعاليات والأنشطة، مثل:المهارات الكشفية: التدريب على نصب الخيام، وإشعال النيران، واستخدام البوصلة، والإسعافات الأولية الأنشطة الرياضية: مباريات كرة القدم، والكرة الطائرة، وألعاب القوى الأنشطة الثقافية: مسابقات ثقافية، وعروض فنية، وأمسيات شعرية الخدمة العامة: حملات نظافة، وزراعة الأشجار، ومساعدة كبار السن.

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