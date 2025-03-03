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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف على خان يونس ويمنع دخول المساعدات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ هناك ارتقاء لفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة، إذ أطلقت طائرة مسيرة نيرانها بشكل مباشر باتجاههم داخل أحد مراكز الإيواء في منطقة رفح.

وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أنّ الطائرات المروحية الإسرائيلية قصفت بصاروخين المنطقة الغربية لمدينة خان يونس وتحديدا منطقة المواصي غرب القرارة، مشيرا إلى أنه أُصيب فلسطينيان بجروح متفاوتة الخطورة وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وتابع: «في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس أيضا هناك إطلاق نيران مستمر من الآليات العسكرية الإسرائيلية، إذ تطلق نيرانها بشكل مباشر تجاه منازل الفلسطينيين، كما أن هناك استمرار تحليق طائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء قطاع غزة بشكل عام واختراق من الطائرات الحربية الإسرائيلية للأجواء بين الحين والآخر».

ولفت مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أنه فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثاني على التوالي، إذ يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما يؤثر على قدرة الفلسطينيين على الحصول على الطعام والشراب.

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