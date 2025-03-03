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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

محمد رمضان
محمد رمضان
باسنتي ناجي

شارك الفنان محمد رمضان، عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 وظهر رمضان ، في الصور بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيه.

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج خلال الحلقة الثانية من برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يعرض على شاشة DMC وقت الإفطار مباشرة، حيث أجرى رمضان اتصالا عشوائيا بأحد الأرقام، فردت عليه فتاة، فقال لها: "إزيك أنا محمد رمضان؟"، لترد عليه باستغراب: "حضرتك بتستظرف؟"، حاول رمضان إقناعها قائلًا: "أنا مش بعاكس والله العظيم، أنا محمد رمضان، وممكن أكلمك فيديو كول علشان تصدقي". وبعدها لم تصدق أنه محمد رمضان وأغلقت الهاتف، ليحاول محمد رمضان الاتصال بها مرة أخرى ويجيب عليه شقيقها ويقول له إن شقيقتك فازت بـ 200 ألف جنيه . وأعلن الفنان محمد رمضان عن سؤال المسابقة الجديدة من برنامج مدفع رمضان، بقيمة 300 ألف جنيه. وكشف محمد رمضان عن سؤال المسابقة وهو "كم مرة ردد كلمة (مدفع رمضان) على مدار حلقة اليوم ، الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه. وقال محمد رمضان خلال الحلقة الأولى من برنامج مدفع رمضان: “مبروك لكل الكسبانين.. شايفك وسامعك يا اللي بتقول أنا استفدت إيه.. أنا ما قابلتكش صدفة هكسب إزاي؟.. أنا هقولك تكسب إزاي.. من الآخر انا بتلكِّك عشان أكسِّبَك”.

وتعرض الفنان محمد رمضان، لموقف محرج خلال الحلقة الثانية من برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يعرض على شاشة DMC وقت الإفطار مباشرة، حيث أجرى رمضان اتصالا عشوائيا بأحد الأرقام، فردت عليه فتاة، فقال لها: "إزيك أنا محمد رمضان؟"، لترد عليه باستغراب: "حضرتك بتستظرف؟"، حاول رمضان إقناعها قائلًا: "أنا مش بعاكس والله العظيم، أنا محمد رمضان، وممكن أكلمك فيديو كول علشان تصدقي".

وبعدها لم تصدق أنه محمد رمضان وأغلقت الهاتف، ليحاول محمد رمضان الاتصال بها مرة أخرى ويجيب عليه شقيقها ويقول له إن شقيقتك فازت بـ 200 ألف جنيه .

وأعلن الفنان محمد رمضان ، عن سؤال المسابقة الجديدة من برنامج مدفع رمضان، بقيمة 300 ألف جنيه.

وكشف محمد رمضان عن سؤال المسابقة وهو "كم مرة ردد كلمة (مدفع رمضان) على مدار حلقة اليوم، الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه.

وقال محمد رمضان ، خلال الحلقة الأولى من برنامج مدفع رمضان: “مبروك لكل الكسبانين.. شايفك وسامعك يا اللي بتقول أنا استفدت إيه.. أنا ما قابلتكش صدفة هكسب إزاي؟.. أنا هقولك تكسب إزاي.. من الآخر انا بتلكِّك عشان أكسِّبَك”.

محمد رمضان نجوم الفن مدفع رمضان

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