الديهي: انعقاد قمة القاهرة غدا قد يسيل لعاب نتنياهو وسنكون أمام 3 سيناريوهات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القمة العربية الطارئة التي ستعقد غدًا في القاهرة، تعيد إلى الأذهان قمة أنشاص التي عقدت عام 1946 أي منذ 79 سنة وكانت لمنع هجرة اليهود إلى فلسطين.

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، "وغدًا سيكون لدينا قمة طارئة من أجل منع تنفيذ مخطط التهجير أيضًا ولكن هذه المرة لمنع هجرة الفلسطينيين من بلادهم إلى خارجها".

إعادة إعمار قطاع غزة

وتابع "نحن على مشارف مرحلة لا يعترف فيها إلا بالوضعية السياسية، ما قمنا به على مدار 80 عامًا يُعاد غدًا من أجل عرض خطة القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة".

واستطرد "انعقاد القمة غدًا قد يسيل لعاب نتنياهو بأن يقوم بشيء ما، وسنكون أمام ثلاث سيناريوهات إما حرب جديدة على غزة أو الموافقة على تمديد المرحلة الأولى وتسليم المزيد من الأسرى أو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وهذا أنا استبعده".