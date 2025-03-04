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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رسالة دعم ومساندة للرئيس السيسي من أبناء قنا خلال احتفالات العيد القومي

احتفال عيد قنا القومى
احتفال عيد قنا القومى
يوسف رجب

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، نرسل من هنا، من قلب قنا، رسالة دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أننا قادرون على حماية بلدنا والتصدي لأي مخططات تهدف إلى النيل من استقرارنا، وعلينا جميعًا أن نكون صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية، وأن نعمل بجد لبناء قنا جديدة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة لأبنائها."

جاء ذلك خلال احتفال قصر ثقافة قنا، بالعيد القومى للمحافظة بحضور الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد صدقى الكومى المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمود عبد الوهاب مدير عام اقليم جنوب الصعيد الثقافى، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ورموز المجتمع القنائي.

بدأت فعاليات الاحتفال بعروض فنية متميزة قدمها طلاب مديرية التربية والتعليم، حيث استقبلوا المحافظ بعروض استعراضية عبرت عن الهوية الثقافية لمحافظة قنا، تلا ذلك عروض للفنون الشعبية قدمها أطفال قصر ثقافة قنا، حيث قدموا فقرات استعراضية مستوحاة من التراث الصعيدى الأصيل، ما أضفى أجواءً حماسية بين الحضور وأعاد للأذهان الموروث الثقافي الغني الذي تميز به الصعيد عبر العصور.

كما تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي يوثق واحدة من أروع البطولات الوطنية في تاريخ المحافظة، وهي بطولة أهالي قرية البارود ضد الحملة الفرنسية، حيث جسد الفيلم مقاومة الأهالي الباسلة وتصديهم للاحتلال بكل شجاعة وإيمان بوطنهم، ليخلدوا أسمى معاني التضحية والفداء، والذى  لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين عبروا عن اعتزازهم بتاريخ محافظتهم المشرف.

كما قدمت فرقة قنا للموسيقى العربية عرضًا فنيًا متميزًا، حيث تفاعل الجمهور مع الأغاني الوطنية والموسيقى التراثية التي عززت الشعور بالانتماء والوطنية، وقد شكلت هذه الفقرة لوحة فنية راقية، أبرزت دور الفنون في التعبير عن حب الوطن وترسيخ الهوية الثقافية.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته الكبيرة بحضوره وسط أهالي قنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا أن العيد القومي للمحافظة يمثل فرصة لاستحضار بطولات الأجداد واستلهام دروس الماضي من أجل بناء مستقبل مشرق. 

وأضاف عبدالحليم، بأن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة قنا هو مناسبة غالية على قلوبنا جميعًا، نستذكر خلالها تضحيات أجدادنا وبسالتهم في التصدي للحملة الفرنسية، فكما واجه أجدادنا التحديات بشجاعة، علينا اليوم أن نستلهم من روحهم الوطنية الدروس والعبر، وأن نعمل بجد وإخلاص من أجل نهضة محافظتنا وبلادنا، مشيرًا إلي أن الشجاعة والتضحية من أجل الوطن ليست مجرد ذكرى، بل هي نهج علينا أن نسير عليه في مواجهة التحديات الراهنة."

وأوضح محافظ قنا، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والتعاون بين جميع فئات المجتمع لدعم الدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخططات التي تستهدف الوطن، داعياً أبناء قنا إلى العمل الجاد والسعي نحو تحقيق النجاح في مختلف المجالات، لأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.

قنا الرئيس عبدالفتاح السيسي قصر ثقافة قنا البطولات الوطنية العيد القومي لمحافظة قنا

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