مصرع شخص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم موتوسكلين بطريق عزبة الأمين صفط دائرة مركز ديرب نجم وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم يفيد إستقبال "اسلام م ع" 31 سنة مقيم صفط دائرة مركز ديرب نجم "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم موتوسكلين بطريق عزبة الأمين صفط دائرة مركز ديرب نجم وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.