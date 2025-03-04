الهباش: من غير المقبول أن تكون هناك سلطتان على الساحة الفلسطينية

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنَّه من غير المقبول أن تكون هناك سلطتان على الساحة الفلسطينية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، الاثنين، أن هذا الأمر مرفوض حتى قبل قيام السلطة، وذلك عندما اندلعت الثورة الفلسطينية في لبنان، حيث كانت هناك ترتيبات يقودها الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ولفت إلى أنه عندما عمدت بعض الفصائل إلى خرق قرار منظمة التحرير الفلسطينية لم يقبل عرفات بذلك، وحاسب الفصيل الذي خرق اتفاقات والتزامات منظمة التحرير.

جاءت تصريحات الهباش تعليقًا على معلومات عن مصادر، إن حركة حماس استبقت القمة العربية بتشكيل لجنة لإدارة غزة وأنها سلمت بعض أعضائها مهام وزارية في القطاع.

وعلق الهباش بأنه يتمنى بألا تكون هذه المعلومات صحيحة، وقال: «لو كان هذا الأمر صحيحًا، فهذا معناه أن حماس تريد أن تبقي الأمور في إطار انعدام الوزن داخل قطاع غزة».

وأضاف “بهذه الطريقة، تواصل حماس تقديم المبررات والذرائع المجانية لإسرائيل للإيقاع بالقطاع أكثر فأكثر”.