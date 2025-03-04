بمواصفات احترافية.. إليك أفضل هاتف قابل للطي في 2025

بعد ظهورها لأول مرة في اليابان في وقت سابق من هذا العام، تقدم شركة Nubia الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي إلى السوق العالمية في معرض MWC 2025.

يأتي هاتف Nubia Flip 2 بشاشة أكبر ومتانة محسنة وشريحة MediaTek جديدة ويحتفظ هاتف Flip 2 بشاشة OLED الرئيسية مقاس 6.9 بوصة من سابقتها، وتتميز بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، لكن الترقية الحقيقية هي شاشة الغطاء - فقد اختفت الشاشة الدائرية الصغيرة في Flip الأصلي.



مواصفات وسعر هاتف Nubia-Flip-2 عند الإطلاق

بدلاً من ذلك، اختارت شركة Nubia شاشة مستطيلة مقاس 3 بوصات (422 × 682 بكسل)، مما يجعلها أكثر عملية للإشعارات السريعة واختصارات التطبيقات والأدوات المساعدة دون الحاجة إلى فتح الجهاز.

وتحيط بشاشة الغطاء كاميرا مزدوجة: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفي الداخل، تحتوي على عدسة بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

يعمل هاتف Flip 2 بمعالج MediaTek Dimensity 7300X، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، وتعمل البطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة مع الشحن السريع PD 3.0، والذي تدعي Nubia أنه يمكنه شحنه من 0 إلى 100% في 55 دقيقة.

كما حصل هاتف Flip 2 على بعض التحسينات في المتانة، ورغم أنه ليس مقاومًا للماء تمامًا، إلا أنه يأتي بتصنيف IPX2 (مقاوم لقطرات الماء) وحماية IP4X (آمن من الأشياء التي يزيد حجمها عن 1 مم، مثل جزيئات الغبار)، وسيتم تسعير هاتف Nubia Flip 2 بمبلغ 699 يورو لإصدار 6 جيجابايت / 128 جيجابايت وهو متاح باللون الأسود الليلي والأرجواني Lalic.