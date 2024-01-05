عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحبي الألعاب.. Nubia تطلق أقوى هواتفها بمواصفات فائقة

Nubia Red Magic 9
Nubia Red Magic 9 Pro

قدمت شركة نوبيا Nubia الصينية، خلال الشهر الماضي، هاتف الألعاب الجديد Red Magic 9 Pro إلى الأسواق العالمية عبر طلبات الحجز المسبق، والآن أصبح الهاتف متاح للشراء عبر موقع الشركة الرسمي على الإنترنت مقابل سعر مغرى.

وبسحب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر هاتف نوبيا الجديد Nubia Red Magic 9 Pro في طرازين، الإصدار الأول يأتي بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت رام + ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، مقابل سعر 649 دولار (أي ما يعادل19.990 جنيها مصريا).

 

وحوش الألعاب.. مقارنة بين Red Magic 9 Pro وآسوس ROG Phone 7 Ultimate

أسطورة الألعاب.. آسوس تخفض سعر هاتفها الرائد ROG Phone 6


ويتوفر الإصدار الأعلى بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت + ذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت مقابل 799 دولار (أي ما يعادل 24.606 جنيها مصريا).

مواصفات نوبيا Nubia Red Magic 9 Pro

يتميز هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، بشاشة عالية الدقة Full HD+ من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز ومعدل تحديث يعمل باللمس يبلغ 960 هرتز، تدعم الشاشة عمق ألوان 10 بت، وتغطي نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وتصل درجة سطوعها إلى 1600 شمعة في المتر المربع، وتدعم نظام تعتيم عالي التردد يبلغ 1440 هرتز PWM لراحة العين.

Nubia Red Magic 9 Pro

يتم تشغيل هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات Adreno 740، ويوفر الجهاز العديد من خيارات ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين باستخدام تقنية UFS 4.0.

زودت نوبيا هاتف Red Magic 9 Pro بنظام تبريد بمساحة إجمالية تزيد عن 10000 ملم مربع للحفاظ على درجة حرارة الجهاز منخفضة أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة.

يأتي هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، مزودا بمستشعر رئيسي من إنتاج شركة سامسونج من نوع Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

تشمل ميزات هاتف Red Magic 9 Pro، يدعم بطاقتي SIM، ومشغلات الكتف الحساسة للضغط وعنصر تحكم مخصص في شريط التمرير، مقبس صوت مقاس 3.5 ملم ومكبرات صوت مزدوجة ودعم DTS:X Ultra بالإضافة إلى ثلاثة ميكروفونات.

تتضمن خيارات الاتصال دعم تقنية الجيل الخامس 5G وشبكة الواي فاي Wi-Fi 6E وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.4 ومنفذ شحن USB Type-C وتقنية الاتصال قريبة المدى NFC.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم Redmagic OS 9.0، ويحزم بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

Nubia Red Magic 9 Pro
Nubia هاتف الألعاب نوبيا Red Magic 9 Pro سعر ريد ماجيك 9 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

إمام عاشور يعاني من إصابة ومشاركته مع المنتخب ليست مؤكدة .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

آبل تسحب تحديث iOS 17.3 بعد إطلاقه بساعات.. اعرف السبب

يستحق الشراء.. موبايل 5G جديد من سامسونج بمواصفات وأسعار منافسة

بدون ضبط مصنع.. 3 طرق سهلة لفتح قفل هاتف هواوي Huawei

تشتري ريلمي GT 5 ولا هونر Honor 90 GT.. مقارنة هتكشفلك الفرق

تصميم فاخر وإمكانات جبارة.. فيفو تتحدي الجميع بسلسلة Vivo X100

شاومي تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G بأسعار ومواصفات منافسة

4 تغييرات ضخمة قادمة إلى واتساب في 2024.. لازم تعرفها

ينافس أقوى هواتف سامسونج.. شاومي تطلق أرخص موبايل بكاميرا 200 ميجابكسل

ترشيحاتنا

البيئة: مشروع «جرين شرم» سيدعم السياحة وسيُزيد أعدادهم

أيهما أفضل للمواطنين خلال 2024.. الذهب أم العقارات أم شهادات الاستثمار ؟

15 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.. صور

المدينة المنورة .. ما لا تعرفه عن مكانة طابة وحكم زيارتها

مرسيدس GLA موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

حادث الطائرة اليابانية يثير الدهشة.. كيف نجا جميع الركاب من الحريق؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ