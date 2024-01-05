لمحبي الألعاب.. Nubia تطلق أقوى هواتفها بمواصفات فائقة

قدمت شركة نوبيا Nubia الصينية، خلال الشهر الماضي، هاتف الألعاب الجديد Red Magic 9 Pro إلى الأسواق العالمية عبر طلبات الحجز المسبق، والآن أصبح الهاتف متاح للشراء عبر موقع الشركة الرسمي على الإنترنت مقابل سعر مغرى.

وبسحب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر هاتف نوبيا الجديد Nubia Red Magic 9 Pro في طرازين، الإصدار الأول يأتي بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت رام + ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، مقابل سعر 649 دولار (أي ما يعادل19.990 جنيها مصريا).



ويتوفر الإصدار الأعلى بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت + ذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت مقابل 799 دولار (أي ما يعادل 24.606 جنيها مصريا).

مواصفات نوبيا Nubia Red Magic 9 Pro

يتميز هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، بشاشة عالية الدقة Full HD+ من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز ومعدل تحديث يعمل باللمس يبلغ 960 هرتز، تدعم الشاشة عمق ألوان 10 بت، وتغطي نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وتصل درجة سطوعها إلى 1600 شمعة في المتر المربع، وتدعم نظام تعتيم عالي التردد يبلغ 1440 هرتز PWM لراحة العين.

Nubia Red Magic 9 Pro

يتم تشغيل هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات Adreno 740، ويوفر الجهاز العديد من خيارات ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين باستخدام تقنية UFS 4.0.

زودت نوبيا هاتف Red Magic 9 Pro بنظام تبريد بمساحة إجمالية تزيد عن 10000 ملم مربع للحفاظ على درجة حرارة الجهاز منخفضة أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة.

يأتي هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، مزودا بمستشعر رئيسي من إنتاج شركة سامسونج من نوع Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

تشمل ميزات هاتف Red Magic 9 Pro، يدعم بطاقتي SIM، ومشغلات الكتف الحساسة للضغط وعنصر تحكم مخصص في شريط التمرير، مقبس صوت مقاس 3.5 ملم ومكبرات صوت مزدوجة ودعم DTS:X Ultra بالإضافة إلى ثلاثة ميكروفونات.

تتضمن خيارات الاتصال دعم تقنية الجيل الخامس 5G وشبكة الواي فاي Wi-Fi 6E وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.4 ومنفذ شحن USB Type-C وتقنية الاتصال قريبة المدى NFC.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم Redmagic OS 9.0، ويحزم بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.