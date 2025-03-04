أحداث الدقهلية.. 1150 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى.. بعد 6 أعوام استخراج موبايل من معدة سجين

شهدت محافظة الدقهلية خلال الساعات الماضية أحداثا مختلفة ومتنوعة وقام موقع “صدى البلد” بنشرها.

أورمان الدقهلية..1150 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى

قامت جمعية الأورمان بتوزيع (1150) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين فى محافظة الدقهلية.

حملة ورفع جميع الإشغالات بشوارع مدينة مبارك بالمنصورة،

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته التفقدية، مدير شرطة المرافق بالتنسيق مع رئيس حي غرب المنصورة، بشن حملة ورفع جميع الإشغالات بشوارع مدينة مبارك بالمنصورة، وباق الشوارع، وإخلاء أرصفة الشوارع من أي اشغالات، والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري بشوارع المدينة.

محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة ابن لقمان الاعداديه

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية الحالة العامة بالشوارع والميادين لمتابعة اعمال النظافة ورفع القمامة والتأكد من حسن مستوي الخدمة المقدمة، كما تفقد المحافظ مدرسة ابن لقمان الإعدادية بشارع الجمهورية، واستهدفت الجولة إلى التأكد من سير العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب.

اعتماد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة من قبل الجمعية الدولية لأمراض الكلى (ISN)

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن اعتماد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة من قبل الجمعية الدولية لأمراض الكلى (ISN) كمركز تدريبي إقليمي تابع لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال أمراض وزرع الكلى والديلزة.

محافظ الدقهلية..زيادة قيمة كارت خدمات كرامة وتكافل بنسبة 25%

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة قيمة كارت خدمات كرامة وتكافل بنسبة 25%، ورفع حصص الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية، حرصا من القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجا.

بعد 6اعوام استخراج موبايل. من معده سجين

نجح فريق طبي بمستشفي الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة من استخراج موبايل من معدة سجين بجمصة بالمنظار بدون تدخل جراحي بعد ابتلاعه لمدة 6 اعوام واستقراره بالمعدة وتعرض المسجون لمضاعفات وفقدان الوزن بشكل تدريجي..