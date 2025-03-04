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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مراتي أعظم ست في الكون.. شيكا ينشر صورة جديدة مع زوجته

ابراهيم شيكا
ابراهيم شيكا
يارا أمين

نشر إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق ، صورة تجمعه بزوجته هبة التركي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق عليها: “مراتي أعظم ست في الكون اسمها جبل”.

ونفى إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول نقله إلى معهد الأورام لتلقي العلاج، مؤكدًا أنه حاليًا في أحد مستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وحسب فيديو نشره شيكا ، قال انه ظهر ليطمئن جماهيره ومحبيه بشأن حالته الصحية، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة والشائعات التي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ووجه رسالة : أنا دلوقتي في الرعاية في أحد مستشفيات التجمع الخامس، وماتسمعوش لأي ميديا بالله عليكم، مُطالبًا الجميع بعدم تصديق الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى مصادر رسمية.

كانت  قد انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تزعم نقل اللاعب السابق بالزمالك إلى معهد الأورام بسبب تدهور حالته الصحية، ما أثار حالة من القلق بين محبيه، خاصة أن شيكا يعد من الأسماء التي ارتبطت بجماهير نادي الزمالك خلال فترة لعبه ضمن صفوف الفريق.

جدير بالذكر أن هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا، أشارت إلى أن الطبيب المعالج لإبراهيم شيكا طالب بحجزه في الرعاية المركزة بسبب تدهور حالته بشكل مفاجئ، نتيجة تأثير جرعات العلاج الكيماوي.

وأضافت في فيديو عبر حسابها على تيك توك: أول يوم رمضان ما قضيناهوش في بيتنا، ادعوله ربنا يشفيه ويعفي عنه.

الزمالك معهد الأورام إبراهيم شيكا إنستجرام هبة التركي

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