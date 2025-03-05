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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موسم عمرة رمضان يشهد إقبالا كثيفا من المعتمرين المصريين

عمرة رمضان
عمرة رمضان
أ ش أ

أكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد البكري، أن موسم عمرة رمضان للعام الجاري، شهد إقبالا كثيفا من المواطنين المصريين مقارنة بالسنوات السابقة، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت في وضع نظام جديد للمحافظة على أعداد المعتمرين المصريين المتواجدين بالمملكة، من خلال إيقاف الوكلاء السعوديين لإصدار أي تأشيرات جديدة، إلا بعد عودة معتمريها الذين سافروا برحلات عمرة (شعبان ورمضان) من الفترة 6-10 رمضان.


وقال البكري - في تصريحات تلفزيونية يوم الثلاثاء -: "إن أسعار برامج عمرة موسم رمضان هذا العام، تشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب ارتفاع أسعار الطيران التي بلغت قيمتها نصف قيمة البرنامج الاقتصادي، حيث تتراوح قيمة البرنامج الاقتصادي من 55- 65 ألف جنيه وتصل مدته إلى شهر، فيما يتراوح سعر البرامج التي تتضمن فنادق قريبة من الحرم من فئة الخمس نجوم 65-85 ألف جنيه".

وأشار إلى أن وزارة السياحة وضعت ضوابط قوية منظمة لموسم العمرة حتى يتم تلافي أية مخالفات من قبل الشركات، مثل وضع أسس لسعر برنامج العمرة واختيار الفنادق القريبة من الحرم حتى يضمن المعتمر المصري حقه في الحصول على كافة الخدمات التي تم الاتفاق عليها مع الشركة المنظمة، موضحا أن رحلات الـ10 الأواخر من شهر رمضان ستنطلق بداية من يوم 17 مارس الجاري.

المملكة العربية السعودية الاتحاد المصري للغرف السياحية موسم عمرة رمضان

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