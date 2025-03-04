أول تعليق من الكرملين على خطوة ترامب العقابية لأوكرانيا

قال الكرملين اليوم، الثلاثاء، إن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا سيكون أفضل مساهمة في قضية السلام، لكنه حذر من أن روسيا بحاجة إلى توضيح تفاصيل الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي قرار ترامب في الوقت الذي قلب فيه السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا رأساً على عقب من خلال فتح محادثات ثنائية مع موسكو في محاولة للتوصل إلى حل للصراع.

وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف شحنات المساعدات العسكرية المستقبلية إلى أوكرانيا.

وقال مسئول في البيت الأبيض: "نحن نوقف ونراجع مساعداتنا للتأكد من أنها تساهم في التوصل إلى حل".

جاء هذا القرار بعد اجتماع في البيت الأبيض مع كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.

يأتي ذلك في أعقاب تبادل متوتر للآراء بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي قبل أيام قليلة.

وقال مسئول البيت الأبيض لقناة العربية إن ترامب أوضح أنه يركز على السلام.

وأضاف المسئول: "نحتاج إلى أن يلتزم شركاؤنا بهذا الهدف أيضًا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كل المعدات العسكرية الأمريكية غير الموجودة حاليا في أوكرانيا سيتم إيقافها مؤقتا، بما في ذلك الأسلحة التي كانت في طريقها إلى أوكرانيا على متن طائرات وسفن أو كانت تنتظر في مناطق العبور في بولندا.

وأضافت الوكالة أن ترامب أمر وزير الدفاع بيت هيجسيث بتنفيذ هذا الإيقاف المؤقت.

وتأتي هذه التقارير بعد ساعات من تصريح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأنه لم يناقش تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكنه أضاف أن زيلينسكي "يجب أن يكون أكثر تقديرًا" لدعم واشنطن.