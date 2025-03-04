مجاعة.. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من إغلاق كرم أبو سالم

حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من استمرار السلطات الإسرائيلية في غلق معبر كرم أبو سالم الذي يعد شريان حياة القطاع والمنفذ الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن: "استمرار استخدام التجويع أداة حرب انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني"، مشيرًا إلى أن منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية يعرض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت.



وأكد أن "استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم يعمق أزمة المجاعة مع شح الإمدادات".

وشدد أيضًا على أن "استمرار إغلاق المعبر يعني تعطيل انتشال جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض".

ولليوم الثالث على التوالي، تغلق إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري، والذي يدخل عن طريقه الطعام والشراب، والأدوية والمساعدات القادمة من مختلف الدول العربية والعالم، لتسليمها إلى المؤسسات المحلية والدولية لتوزيعها على السكان.

ويوم الأحد، أعلنت إسرائيل عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع.

ويقع معبر كرم أبو سالم أو كما تسميه إسرائيل معبر كرم شالوم غرب مستوطنة كيرم شالوم، ويعبر من خلال المعبر الوقود والسلع، ويخضع معبر كرم أبو سالم لسيطرة السلطات الإسرائيلية، ويسيّر بالتنسيق مع مصر، وتشرف على الحركة التجارية عبره "اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع" التابعة للسلطة الفلسطينية.