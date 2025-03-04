يدعم الذكاء الاصطناعي.. لينوفو تطلق لابتوب بإمكانات رائدة وسعر تنافسي

طرحت شركة لينوفو أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة Yoga 7 2 في 1 في معرض MWC 2025، والتي تجمع بين معالجات AMD Ryzen AI القوية وشاشات OLED نابضة بالحياة بدقة 2.8K والمفصلة المميزة التي تدور بزاوية 360 درجة

تتوفر هذه الأجهزة المحمولة بطرازين مقاس 14 بوصة و16 بوصة وهي مصممة للمحترفين المبدعين والمتحمسين الذين يبحثون عن أداء متطور.



أداء قوي



يعمل حاسوب لينوفو Yoga 7 2-in-1 (16 بوصة) بمعالجات AMD Ryzen AI 300 series التي تحتوي على 50 TOPS NPU (وحدة المعالجة العصبية) لإمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما يعمل AI Core من Lenovo على تحسين الأداء وإدارة الطاقة لضمان تعدد المهام بسلاسة، مع الحفاظ على الكفاءة. مع ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X و1 تيرابايت من سعة تخزين PCIe Gen 4، يكون الكمبيوتر المحمول قادرًا على التعامل مع سير العمل المتطلبة، مثل التصميم الجرافيكي وتحرير الفيديو.



أبرز ما يميز سلسلة Yoga 7 هو شاشة OLED تعمل باللمس بدقة 2.8K PureSight، والتي تتوفر في كلا الطرازين.

تتميز الشاشة بسطوع يصل إلى 1100 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم 100% من ألوان sRGB وP3 وAdobe RGB، مما يوفر صورًا نابضة بالحياة ودقيقة.

سواء كنت تقوم بالرسم باستخدام قلم Yoga الاختياري أو تقوم ببث محتوى عالي الجودة، يمكنك أن تتوقع تجربة بصرية رائعة للغاية مع هذين الكمبيوترين المحمولين.

يبلغ وزن الطراز مقاس 16 بوصة 1.79 كجم (3.94 رطل) ويبلغ سمكه 15.85 ملم، وهو أمر غير مثير للإعجاب بشكل خاص. يتميز كلا الطرازين بمفصلة 360 درجة مميزة، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين أوضاع الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والخيمة بسهولة.

وتتضمن خيارات الاتصال Wi-Fi 7، وBluetooth 5.4، وUSB-C، وHDMI 2.1، وقارئ بطاقات microSD، في حين تضمن بطارية بقوة 70 وات في الساعة إنتاجية طوال اليوم.

لم يتم الكشف عن أسعار هذين الكمبيوترين المحمولين حتى الآن. وقد كشفت الشركة فقط أن المنتجات ستكون بأسعار تنافسية.