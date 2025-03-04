مد حملة زيت مجاني مع الصيانة حتى 15 مارس

بعد النجاح الكبير الذي حققته حملة "زيت مجاني مع الصيانة" والإقبال الواسع من العملاء، أعلنت أوتو موبيليتي، الوكيل والمُصنّع الرسمي لسيارات جيلي في مصر، عن تمديد العرض حتى 15 مارس 2025 لمنح المزيد من العملاء فرصة الاستفادة من هذه المبادرة المميزة.

ويأتي العرض، يتم بالتعاون مع توتال إنرجيز، احتفالًا بمرور عام على تأسيس أوتو موبيليتي كواحدة من أسرع شركات السيارات نموًا في السوق المصري. وقد لاقى العرض استحسانًا كبيرًا، حيث أعرب العملاء عن سعادتهم بالخدمة المتميزة التي تتيح لهم صيانة تغيير زيت مجانية مع هدية خاصة عند إجراء الصيانة الدورية لسياراتهم من موديلات جيلي 2018.

ويستمر العرض في فروع أوتو موبيليتي بالقاهرة وماتيك بالإسكندرية، حيث تؤكد الشركة التزامها بتقديم أفضل الخدمات لضمان راحة ورضا عملائها، مما يعزز من مكانتها الرائدة في السوق المصري.