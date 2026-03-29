«مستقبل مصر»: 1427 منفذًا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة



أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، يواصل أداء دوره الحيوي في تأمين السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلى.

وأشار إلى أن توافر السلع الأساسية يتم بكميات كافية وبصورة منتظمة عبر شبكة منافذ الجهاز «سوبر توفير»، والتي يبلغ عددها 1427 منفذًا، مع وجود مخزون استراتيجي آمن، حيث يصل المخزون الاستراتيجي من القمح إلى نحو 3 أشهر، بينما يغطي مخزون الزيوت نحو 6 أشهر، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

رفع كفاءة استخدام الموارد

وفي هذا الإطار، وامتدادًا لتوجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، أكد د.بهاء الغنام، مواصلة العمل على ترشيد استهلاك الطاقة في أعمال الإضاءة بكافة شركات ومرافق وقطاعات الجهاز، إلى جانب تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية.

