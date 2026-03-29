مستقبل مصر: السلع الأساسية متوفرة ومخزون استراتيجي آمن يدعم استقرار الأسواق

أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يواصل أداء دوره الحيوي في تأمين السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي.

وأوضح الغنام أن السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية وبصورة منتظمة عبر شبكة منافذ الجهاز «سوبر توفير»، التي يبلغ عددها 1427 منفذًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى توافر مخزون استراتيجي آمن يعزز قدرة الدولة على مواجهة أية تقلبات في الأسواق وضمان استمرارية الإمدادات.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لعدة أشهر، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

في سياق متصل، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر مواصلة تنفيذ جهود ترشيد استهلاك الطاقة في أعمال الإضاءة بكافة شركات ومرافق وقطاعات الجهاز، بالتوازي مع تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.