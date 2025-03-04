صاحب موقعة البالونة.. رامز إيلون مصر يسخر من ضحيته إمام عاشور

سخر الفنان رامز جلال، من اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد أن وقع ضحية مقلب رامز إيلون مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الثلاثاء.

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وقال رامز جلال، ضحيتي انهارد لاعب كرة قدم معشوق عند الجماهير، «لاعب على الأهلاوية غالي وجمهور الزمالك بعده بيلالي.. عيل كياد، اللي كان بيحصل في النادي القديم مينفعش يحصل في نادي صالح سليم».

يُعرض البرنامج يوميًا طوال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، حيث تنطلق الحلقات في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر / 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مستقطبًا عددًا كبيرًا من المشاهدين الذين يترقبون النجوم المشاركين وردود أفعالهم أثناء وقوعهم في الفخ الذي أعدّه لهم رامز جلال.

ومن ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025 فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومصطفى غريب ومصطفى أبوسريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.



