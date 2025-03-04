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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جددى السحور.. طريقة عمل الفول بالخضار المشوي

الفول
الفول
اسماء محمد

يعد الفول من الاكلات الاساسية المقدمة في سحور رمضان حيث انه يمنح الجسم قدر كبير من الشبع والقوة خلال ساعات الصيام ولكن بعد مرور عدة أيام من شهر رمضان يشعر البعض من الملل ويرغب في تناول هذا الطبق بشكل جديد وغير تقليدي.

نعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل الفول بالخضار المشوي من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

فول مدمس

بصل مشوي

ثوم مشوي

فلفل ألوان مشوي

طماطم مشوية

زيت

ملح

كمون

كاري

طريقة تحضير فول بالخضار المشوي
ضعي الطماطم والفلفل الرومى والبصل والثوم والملح والتوابل في الكبةواخفقيهم جيدا

شوحيهم على النار حتى تتسبك الخضروات مع الطماطم جيدا
أضيفي السمن والكاري وقلبيه وضعي عليهم الفول ونقلب وقدمى الفول بالخضار المشوي.

رمضان الفول طريقة عمل الفول الفول بالخضار طريقة عمل الفول بالخضار المشوي

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