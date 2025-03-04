رئيس الوزراء الفلسطيني: السلطة الفلسطينية متواجدة في غزة ولها مؤسسات قائمة

أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية متواجدة في غزة ولها مؤسسات أمنية وخدمية في قطاع غزة وسيتم العمل على تنشيطها .

وقال محمد مصطفى في كلمته في مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الطارئة ، :" إعادة الإعمار ستكون مسؤولية هيئة مستقلة للإعمار وسيتم إنشائها من قبل السلطة الفلسطينية وسيكون هناك إشراف دولي لها".

وتابع محمد مصطفى :" ملف إعادة الإعمار سيكون له منظومة محكمة كي نؤمن استمرارها".

وأكمل محمد مصطفى :" توفير أموال إعادة الاعمار تحدي كبير ونأمل أن يتم جمع اموال كثيرة لإعادة الاعمار خلال مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده الشهر المقبل".