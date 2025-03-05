في شهر رمضان.. أهم الأطعمة الواجب تناولها على الإفطار والسحور

مع بداية الشهر الفضيل شهر العبادة لابد من التركيز على تناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على الماء، التمر، البروتينات، الكربوهيدرات، الخضروات، والفاكهة يساعد على استعادة الطاقة ويعزز القدره على التركيز والذاكرة خلال شهر رمضان الكريم.

وقدمت أ.د/ سهير نظمي عبد الرحمن رئيس بحوث بقسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل – معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أهم النصائح الغذائية…



أولاً: وجبة الإفطار



تعتبر وجبة الإفطار في رمضان من الوجبات المهمة التي تساهم في تزويد الجسم بالطاقة والمواد الغذائية اللازمة بعد ساعات الصيام الطويلة، لذلك لابد أن تحتوي وجبة الإفطار على مكونات مهمة وهي:

• الماء: هو أساس الحياة وأول شيء يجب تناوله عند الإفطارلأنه يساعد في إعادة ترطيب الجسم بعد ساعات طويلة من الجفاف ويعمل على تنشيط الأعضاء وتحفيز الدورة الدموية.



• التمر: يعد من أهم الأطعمة التي يمكن تناولها عند الإفطار، حيث يحتوي على سكريات طبيعية تمنح الجسم الطاقة بسرعة. كما أنه يحتوي على ألياف ومضادات أكسدة التي تساهم في تحسين الهضم وتعزز المناعة.



• الشوربة: تساعد على تهيئة المعدة للطعام الرئيسي بعد ساعات من الصيام. كما أنها تزود الجسم بالسوائل والمعادن التي فقدها أثناء النهار، وتساعد في تحسين الهضم.



• البروتينات (اللحم، الدجاج، أو الأسماك): تلعب دورًا مهمًا في بناء وإصلاح الأنسجة وتحسين وظائف الجسم. كما أنها تعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول.



• الكربوهيدرات (الأرز، المكرونة، أو الخبز): هي المصدر الرئيسي للطاقة للجسم. توفر طاقة طويلة الأمد وتحسن الأداء العقلي والجسدي.



• الخضراوات المطهية:

تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف التي تساهم في تحسين الهضم وتعزيز صحة الجسم بشكل عام. كما تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز القدرة على التركيز.



• السلطة الطازجة: تحتوي على الألياف التي تساعد في تعزيز عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. إضافة الليمون إلى السلطة يعزز من طعمها ويحسن امتصاص الحديد في الجسم. كلما كان طبق السلطة متنوع وكثرت به الألوان كان غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والأملاح المعدنية التي تحافظ على الجسم وتزيد من مناعتة.



• الفواكه مثل التفاح، الموز، أو البرتقال: تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف. بدلًا من الحلويات الرمضانية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وتسبب زيادة العطش.

• الزبادي أو اللبن: يحتوي على البروبيوتيك الذي يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بعد الإفطار. كما أن اللبن يوفر البروتين والكالسيوم الضروريين لبناء العظام.



وجبة السحور



وجبة السحور تعد من الوجبات المهمة التي تساهم في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لبقية اليوم خلال الصيام، لذلك أفضل ما يمكن تناوله في السحور هو الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والألياف مثل الزبادي، والبيض، والخبز الكامل، والخضروات، بالإضافة إلى شرب الماء بكميات كافية، اليك الأهمية الغذائية لهذه الأطعمة:

• البروتينات (البيض، الجبن، أو الزبادي): تناول البيض المسلوق أو الجبن قليل الدسم أو الزبادي يساعد في بناء الأنسجة وتجديد الخلايا، وتعمل على تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة. كما أنها تدعم وظائف الدماغ وتحسن التركيز.



• الكربوهيدرات المعقدة (الشوفان، الخبز الأسمر، أو الأرز البني): الكربوهيدرات المعقدة توفر طاقة مستدامة للجسم والمخ، لذلك يُفضل تناول الشوفان أو الخبز الأسمر المصنوع من الحبوب الكاملة، حيث يحتوي على ألياف تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحافظ على النشاط طوال اليوم.

كما أنها تساعد في تحسين الأداء العقلي وتمد الجسم بالوقود لفترات طويلة، مما يعزز القدرة على التركيز.

• المكسرات (اللوز، عين الجمل، الفول السوداني): غنية بالأحماض الدهنية الصحية، مثل الأوميجا 3، التي تدعم صحة الدماغ وتحسن الذاكرة والتركيز. كما أنها توفر طاقة مستدامة.



• الفاكهة (الموز، التفاح): توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية (الموز غني بالبوتاسيوم)، وتحتوي على سكريات طبيعية تساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة وتحسين التركيز. كما أنها غنية بالألياف التي تساعد في الهضم وتقلل من الشعور بالجوع.

• السوائل (الماء، الزبادي أو العصائر الطبيعية): شرب كوب من الماء ويفضل تناول الزبادي أو العصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال الذي يحتوي على فيتامين C ويعزز من قدرة الجسم على مقاومة الإرهاق.الحفاظ على الترطيب أمر أساسي خلال السحور. الزبادي أيضًا يساعد في تحسين الهضم والشعور بالراحة.



• الدهون الصحية (الأفوكادو أو زيت الزيتون): الدهون الصحية تساهم في الحفاظ على الطاقة طوال اليوم، كما أن الأفوكادو يحتوي على الفيتامينات والدهون المفيدة التي تساعد في تحسين وظائف الدماغ يمكن إضافة شرائح من الأفوكادو إلى الساندويتش أو تناوله مع زيت الزيتون.