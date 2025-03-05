خارجية النواب: كلمة الرئيس السيسي في القمة رؤية شاملة للحفاظ على حقوق الفلسطينيين

ثمنت النائبة هناء أنيس زرق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت النائبة هناء أنيس، في بيان صحفي، مساء اليوم، إن القمة العربية المنعقدة في القاهرة تأتي في وقت حرج للغاية في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، بالإضافة الي أن كلمة الرئيس السيسي أكدت علي رفض تهجير سكان قطاع غزة تحت أي ظرف.

وأشارت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، الي انعقاد القمة في الوقت الحالي يعكس التزام الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية وخاصة مصر، وذلك من خلال الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات العديدة التي يواجهها.

وشدد«عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، علي أن تصريحات الرئيس السيسي حول ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير السكان تمثل رؤية شاملة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وتوفير الأمل في سلام عادل، مؤكدة أن كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية حاسمة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني.

القمة العربية الطارئة

ونوهت النائبة هناء أنيس الي أن الدولة المصرية باعتبارها دولة رائدة في المنطقة، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعد القمة العربية الطارئة خطوة هامة نحو تحقيق الوحدة العربية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني".

واستطردت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الإنسانية والقضايا العادلة في المنطقة وعلي رأسها القضية الفلسطينية.

واختتمت قائلة: إن كلمة الرئيس السيسي تمثل الثوابت والمواقف المصرية الحاسمة والواضحة لدعم القضية الفلسطينية واعادة إعمار قطاع غزة ورفض التهجير وتحقيق مطالب الفلسطينيين المشروعة فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.