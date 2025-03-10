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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عائد متغير 27% يوميا.. تفاصيل شهادة يوماتي الادخارية من بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر
أحمد العيسوي

أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادة الادخار الجديدة (يوماتي) والتي تُعتبر أحدث منتجاته الادخارية، حيث تمتاز بعائد سنوي متغير يبلغ 27% يُصرف بشكل يومي، مما يوفر للعملاء فرصة الاستفادة من عوائد دورية منتظمة.

 تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك المستمر لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطلعات المدخرين، سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب المقيمين في مصر.

تفاصيل شهادة (يوماتي)
تتميز شهادة (يوماتي) بفترة تصل إلى ثلاث سنوات، ويتم تحديد العائد الخاص بها بناءً على سعر الإيداع في (الكوريدور) مع خصم نسبة قدرها 0.25%.
 يسمح البنك بشراء هذه الشهادة للأفراد، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مما يجعلها متاحة لشريحة كبيرة من العملاء.

طرق شراء الشهادة
استنادًا إلى رغبة بنك مصر في تقديم خدمات مريحة، تم توفير عدة قنوات لشراء شهادة (يوماتي) حيث يمكن للعملاء الحصول عليها من أكثر من 860 فرعًا ووحدة مصرفية تابعة للبنك منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
 كما يمكن شراؤها بسهولة عبر الإنترنت أو عبر تطبيق الموبايل البنكي من خلال خدمة BM Online، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك التي تصل إلى نحو 6000 جهاز موزعة في مختلف المحافظات.

مزايا الاقتراض والاسترداد
يسمح بنك مصر لعملائه بالاقتراض بضمان شهادة (يوماتي) بحيث يمكن الحصول على نسبة تصل إلى 90% من قيمتها الاسمية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى سيولة مالية مع الاستمرار في الاستفادة من العائد اليومي.
 كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها البنك، مما يوفر للعملاء مرونة في إدارة مدخراتهم.

يمثل إطلاق شهادة (يوماتي) خطوة جديدة من بنك مصر لتعزيز مفهوم الادخار وتحفيز العملاء على استثمار أموالهم بطرق آمنة وفعالة. 
بفضل العائد اليومي المرن وإمكانية الاقتراض والاسترداد، تصبح هذه الشهادة خيارًا جذابًا للباحثين عن عائد تنافسي وحلول مالية مرنة تلبي احتياجاتهم المختلفة.

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