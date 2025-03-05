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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استياء في المصري البورسعيدي بسبب ملعب مباراة البنك الأهلي في كأس مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
منتصر الرفاعي

سادت حالة من الاستياء داخل النادي المصري البورسعيدي، بسبب اختيار ملعب برج العرب لمباراة الفريق أمام البنك الأهلي، في بطولة كأس مصر.

وجاء استياء مجلس إدارة المصري من اختيار ملعب برج العرب، بسبب إخطار الفريق البورسعيدي في بداية الموسم،  بإقامة المباريات الجماهيرية فقط على ملعب برج العرب، فيما تقام باقي المباريات على ملعب السويس.

ويستعد المصري لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل، في ثمن نهائي كأس مصر.

فوز الزمالك 

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه قدم مباراة جيدة في لقاء أمس أمام إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:"صنعنا العديد من الفرص ولم نسمح  للمنافس بصناعة الفرص، والزمالك يستحق الفوز في اللقاء، وسعيد بأداء الفريق لأن الجميع لعب بشكل جيد".

وواصل بيسيرو قائلاً: "في الشوط الأول لم يحدث ربط في طريقة اللعب ولم يتسلم الجناحان العديد من الكرات لأن الثنائي يجيد اللعب على الخط بشكل أكبر، وحتى الآن لا يوجد وقت كاف للتدريب على هذه الطريقة، وعدم تنفيذ الربط في وسط الملعب تسبب في تغيير طريقة اللعب، كما أن عبد الله السعيد وناصر ماهر قدما دوراً كبيراً في وسط الملعب وساهما في خلق الفرص".

وتابع المدير الفني : "الزمالك سيطر على المباراة وتقدمنا لأول مرة، خاصة وأن الفريق كان يستقبل أهدافاً في المباريات السابقة ويحاول العودة، وبعد الهدف الأول كانت المهمة أسهل واستغل اللاعبون المساحات وسجلنا مجدداً، وأحيي الفريق المنافس خاصة وأنه لعب بشكل جيد في الفترة الأخيرة، والزمالك يستحق الفوز في لقاء اليوم".

وأضاف بيسيرو:"أمامنا مباراة بعد ثلاثة أيام، وكنت أفضل أن يكون هناك يوم راحة إضافي بين المباريات خاصة وأننا في شهر رمضان". 

وواصل المدير الفني : "نسير على الطريق الصحيح، وقادرون على التحسن والمباريات التي خضناها كنا نستحق فيها الفوز".
وتابع بيسيرو:" حزين بسبب إصابة أحمد الجفالي وأريد الاطمئنان عليه وعلى حسام عبد المجيد وناصر منسي بعد تعرضهم لإصابات في المباراة".

وأضاف المدير الفني : "عبدالله السعيد يسير بشكل جيد جداً ولكن يجب وضع في الاعتبار جزئية اللياقة البدنية، ولذلك لم يبدأ اليوم لاسيما وأنه بمجرد أن يحتاج الفريق له يشارك ويقدم مستويات رائعة".

واختتم بيسيرو قائلاً:"أريد التعرف على جميع اللاعبين في الملعب ولكني توليت المسؤولية منذ أسبوعين فقط دون فترة إعداد، ومشاركة سيف جعفر في لقاء اليوم لأنني كنت أريد ان أره في الملعب، وهناك العديد من اللاعبين في التدريبات يصلون إلى 32 لاعباً وهذا عدد كبير ويجب التعرف على اللاعبين جيداً قبل اتخاذ أي قرار، ونحاول تحسين جميع اللاعبين وهناك العديد من اللاعبين الجيدين أمثال شيكابالا وأحمد فتوح ومحمد عاطف وإيشو و مصطفى الزناري وسيتم الدفع بالجميع مثلما حدث مع سيف جعفر في لقاء اليوم".

وفاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة .

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