ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي

حصل "صدى البلد " على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتي أجرة وملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي والذى أسفر عنه مصرع سيدة وإصابة 20 آخرين.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة جثة هامدة باسم سمية .م 62 سنة، كما استقبل المستشفى 20 مصابا يعانون من كدمات وسحجات مختلفة بالجسم وهم: مازن.م.ف 11 سنة، سهام .ر.ع 37 سنة، ابتسام .ج .م 36 سنة، فتحى ط.ف 3 سنوات، ياسر.م .ف 8 شهور، محمود .ا.ف 6 سنوات، ياسين .ا.ف 10 سنوات، هبه .ع.ا 33 سنة، نهى .ا.م 37 سنة، ندى .م .ف 15 سنة، طارق .ف .م 46 سنة، رغدة .ر.م 32 سنة، احمد .ف .م 39 سنة، زياد .ط .ف 13 سنة، ربيع .ف .م 42 سنة، منة الله .ط .ف 17 سنة، جومانا .ط .ف 9 سنوات، عادل.م .م 48 سنة، محمد .ن.ب 32 سنة، محمد .ف .م 42 سنة.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، تلقت إخطارا، باصطدام سيارتي أجرة وملاكي على طريق مطروح الإسكندرية ، أمام رأس الحكمة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المتوفاة والمصابين إلى مستشفى راس الحكمة.

وحرر المحضر اللازم، وقُدمت الإسعافات الأولية للمصابين، فيما وضعت الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.