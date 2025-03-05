تجديد حبس متهم باقتحام شقة جدة خطيبته السابقة وسرقتها بعد الاعتداء عليها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة اقتحام شقة جدة خطيبته السابقة وسرقتها عقب التعدي عليها بالضرب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول، أفادت خلاله بأنها أثناء زيارتها لوالدتها المقيمة بدائرة القسم، فوجئت بها مقيدة ومسجاة على الأرض، وبها كدمات متفرقة بالجسم، واكتشفت سرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي، ومشغولات ذهبية.

وبإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وخطيب سابق لحفيدة المجني عليها. وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات السرقة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الجريمة لعلمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية. وأضاف أنه اختبأ داخل العقار محل سكنها، ولدى دخولها إلى شقتها، باغتها بالدخول خلفها، واعتدى عليها بالضرب، ثم قيدها واستولى على المسروقات.

وبإرشاد المتهم، تمكنت القوات من ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها بحوزة عميله "سيئ النية"، وهو مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تم ضبطه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.