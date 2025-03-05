مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة في حدائق أكتوبر

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 4 آخرون إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق في حدائق أكتوبر.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، كما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق في حدائق أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان، ويتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.