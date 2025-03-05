قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية شكري تكشف طقوسها في رمضان وسر سعادتها بكواليس «80 باكو»
بعد تصريحاته النارية.. الأهلي يجهز عرضًا مغريًا لتجديد عقد إمام عاشور
للمسافرين .. تعرف على مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 5-3-2025
فعل كان يكثر منه النبي والصحابة في رمضان .. علي جمعة يوضحه
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
في خطاب حماسي.. ترامب يتوعد بإنهاء الصراع الأوكراني وأكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا
اشتباكات عنيفة وقنابل دخان .. البرلمان الصربي يتحوّل إلى ساحة حرب | فيديو
بـ245 مليار دولار... الصين تعزّز قوتها العسكرية وتزاحم أمريكا | تفاصيل
ترامب: نسير نحو أعظم عصر في تاريخ أمريكا وسنعمل على إنهاء صراع أوكرانيا
دعاء الفجر في رمضان.. ردده بيقين يستجاب لك
كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
نجوم الفن يطمئنون على أشرف زكي.. وتامر حسني يدعمه برسالة مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد عمال مصر: بيان القمة العربية وثيقة تاريخية ودستور لإنقاذ فلسطين

القادة المشاركين في القمة العربية الطارئة
القادة المشاركين في القمة العربية الطارئة
الديب أبوعلي

ثمّن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، مخرجات القمة العربية غير العادية المنعقدة في القاهرة، واصفًا بيانها الختامي بأنه وثيقة تاريخية ودستور عربي لحل القضية الفلسطينية، ورسالة قوية تعكس توحُّد الصف العربي حول الخطة المصرية التي حظيت بدعم وتأييد عربي ودولي لإعادة إعمار غزة.

وقال الاتحاد - في بيان اليوم الأربعاء - إن البيان الختامي للقمة العربية يُعد انتصارًا للشعب الفلسطيني، وأقوى تأييد لثوابت الدولة المصرية تجاه القضية، وتأكيدًا على دور مصر المحوري في القضايا العربية.

مخرجات القمة العربية الطارئة

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن اعتماد القمة العربية للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهالي القطاع، ودون المساس بثوابت القضية الفلسطينية، يكشف بوضوح الرفض العربي الكامل لمخططات التهجير ورفض أي محاولات لإعادة رسم خرائط المنطقة.

وأشاد الاتحاد بما تضمنه بيان القمة من مخرجات تُعد بمثابة دستور عربي مكوّن من 23 بندًا تؤكد وحدة الصف العربي، وأن الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبّي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، مع الاستعداد العربي للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية وكافة الشركاء في المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

كما ثمّن الاتحاد الموقف العربي الواضح الذي شدد مرارًا على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا.

وأشاد الاتحاد بما نص عليه بيان القمة من اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى الدراسات التي أجراها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على الإسراع في تقديم الدعم اللازم للخطة.

وأعلن الاتحاد دعمه الكامل لمخرجات القمة العربية وتوصياتها الـ23 بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا تفويض عمال مصر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتنفيذ مخرجات القمة، مطالبًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.

القمة العربية اتحاد العمال غزة عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية البنك الدولي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التهجير الاحتلال الإسرائيلي الإدارة الأمريكية إعادة إعمار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. قرارات نهائية الآن

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

رئيس نادي الصيد بالمحلة

وفاة محمد السبكي رئيس نادي الصيد أثناء إفطاره مع أسرته بالمحلة الكبري

السجائر

موعد أخطر سيجارة على حياة الإنسان.. جمال شعبان يحذر المدخنين| شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية.. انقلاب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة |تفاصيل

صلاة التراويح

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر النبي من فعلها.. تجنبها في التراويح

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

ترشيحاتنا

مسلسل كامل العدد

موعد الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد ++

رنا سماحة

رنا سماحة تكشف مواصفات فتى أحلامها.. وتتحدث عن الظلم والإجهاض وأسرار 10 سنوات كمذيعة

مختار الديناري

بشخصيات مُعقدة في العتاولة و80 باكو.. مختار الديناري يرفع سقف التحدي بموسم رمضان|تفاصيل

بالصور

8 نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان.. النوم والسحور أهمها

نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان

قطايف رمضان وطريقة تحضير العجينة والحشوات.. والفرق بينها وبين الكنافة

قطايف رمضان
قطايف رمضان
قطايف رمضان

الشراقوة أهل كرم.. أهالي منطقة الحسينية بالزقازيق يطلقون مبادرة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان

ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية

فيديو

رنا سماحة

رنا سماحة تكشف مواصفات فتى أحلامها.. وتتحدث عن الظلم والإجهاض وأسرار 10 سنوات كمذيعة

اسرار في حياة مها أحمد

مها أحمد تنهار باكية: «كافحت وحدي.. وتبنّيت يتيماً وفقد بصره وابني حقق المستحيل»|فيديوجراف

رنا سماحة

رنا سماحة: رفعت قضية خلع لأنه مش بيصرف عليا وابنه

إيناس الدغيدي

40 ألف دولار عشان أقدر أمشي.. إيناس الدغيدي تكشف عن الحقنة العلاجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد